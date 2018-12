Villingen-Schwenningen Waldweihnacht in einer Jurte

Neben dem Spiel "Die perfekte Minute" gab es auch ein Quiz über die Mitarbeiter, ein Weihnachtsliedermemory und eine von der jüngsten Sippe, den Polarfüchsen, vorbereitete Tombola. Anschließend wurden alle zu selbst gemachten Maultaschenburgern vom Grill und dem traditionellen Pfadfindergetränk Tschai, einem Punsch mit Nüssen und Obst, eingeladen. Der Abend klang mit einer Liederrunde am Lagerfeuer aus. Am dritten Advent geht es für die Pfadfinder nach Stuttgart, um das Friedenslicht von Bethlehem abzuholen. Dieses wird am vierten Advent im Gottesdienst um 10 Uhr in der Johanneskirche an alle Besucher ausgeteilt.