Villingen-Schwenningen Waldmann unterschreibt Kooperationsvertrag

VS-Schwenningen. Im Jahr 2008 wurde der Hilfefonds "Täglich Brot" für bedürftige Kinder an den Schulen in Villingen-Schwenningen ins Leben gerufen, welcher von der Firma Herbert Waldmann GmbH & Co. KG großzügig unterstützt wurde. Zweck des Fonds war es, Kindern aus armen Verhältnissen ein warmes Mittagessen an ihren Schulen anzubieten.