Villingen-Schwenningen Wald als Mülldeponie missbraucht

Die Verantwortlichen sehen der stetig steigenden Müllablagerung im Wald mit großer Sorge entgegen. "Dabei ist eine widerrechtliche Müllentsorgung kein Kavaliersdelikt und wird mit Bußgeldern bis zu mehreren tausend Euro geahndet", heißt es in der Mitteilung des Landratsamts. Illegal abgelagerter Müll belaste die Umwelt und verschandele das Landschaftsbild. Nicht selten seien illegale Ablagerungen mit Schadstoffen belastet.

Es gibt für jede Art von Abfall zahlreiche, für private Haushalte meist kostenlose Möglichkeiten. Sperrmüll kann kostenlos zweimal jährlich zur Abholung bereitgestellt werden oder auf der Müllumladestation Tuningen angeliefert werden. Wertstoffe wie Elektroschrott oder Altholz können kostenlos auf den 23 Wertstoffsammelstellen abgegeben werden.

In manchen Fällen ist es möglich, mit Hilfe von Hinweisen aus der Bevölkerung Verursacher illegaler Ablagerungen ausfindig zu machen. Wer Beobachtungen hierzu gemacht hat, die zur Identifizierung des Täters beitragen können, kann diese an eine Polizeidienststelle oder an die Abfallrechtsbehörde des Landratsamtes melden.