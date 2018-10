Villingen-Schwenningen Wahlarena: OB-Bewerbern auf den Zahn gefühlt

Wer die Zehn-Prozent-Hürde im ersten Wahlgang der Oberbürgermeisterwahl von Villingen-Schwenningen am 7. Oktober geschafft hat, der durfte in der Wahlarena des Schwarzwälder Boten Platz nehmen: Marina Kloiber-Jung, Jörg Röber und Jürgen Roth.

Die Atmosphäre war eine völlig andere als bei der großen Podiumsdiskussion mit allen Kandidaten vor dem ersten Wahlgang in der Neuen Tonhalle. Dieses Mal nahm das Publikum an kleinen Tischen Platz im Druckzentrum Südwest auf Herdenen. Jeder Kandidat durfte fünf Unterstützer als Zuschauer mitbringen – während Röber und Roth ihr Kontingent ausschöpften, ließ sich Marina Kloiber-Jung lediglich von ihrem Lebensgefährten begleiten.

Nach einem Come-Together zur Einstimmung ging es um 19.30 Uhr los mit der spannenden Gesprächsrunde, in deren Verlauf das Moderatorengespann mit dem Medienprofessor Michael Hoyer und der Schwarzwälder-Bote-Kreisredaktionsleiterin Cornelia Spitz den Kandidaten gehörig auf den Zahn fühlten und sie mit den Fragen unserer Leser konfrontierten. Zahlreiche Zuschauer nahmen an der Wahlarena des Schwarzwälder Boten von zu Hause aus teil, sahen sich den Live­stream im Internet an und gaben online laufend Kommentare zum Gehörten ab.