Villingen-Schwenningen Wahl-Umzug nach Peterzell nicht sicher

Stephen Gunson soll sich am vergangenen Donnerstag mit Bürgermeister Andreas Braun getroffen und ihm mitgeteilt haben, dass sich der Bau in Peterzell eventuell verzögern könnte. In einem solchen Fall sei Wahl wieder an einem Grundstück in Unterkirnach interessiert. Dieses Interesse könnte sich nun jedoch nicht auf das ehemalige Gutmann Areal beziehen, wo das Unternehmen ursprünglich ein mehrstöckiges Bürogebäude, eine 9000 Quadratmeter große Produktionshalle und ein Parkhaus bauen wollte. Hier wäre kein zusätzlicher Raum für eine Erweiterung. Wahl habe, heißt es in gewöhnlich gut informierten Kreisen, stattdessen an einem Grundstück "auf der grünen Wiese" hinter der Firma Günter Bau Interesse gezeigt. Allerdings würde dort eine Fläche von 30 000 Quadratmeter benötigt.

Der Besitzer von Wahl, Greg Wahl, habe seine Zustimmung für beide Standorte, sowohl in Unterkirnach, als auch in Peterzell gegeben. Sollte man in Unterkirnach aber schneller einen Konsens finden, als in Peterzell, scheint es daher gut möglich, dass die Firma Wahl doch noch in Unterkirnach bleibt.

Dem Brückentag geschuldet konnten von der Redaktion weder Stephen Gunson und Jörg Burger noch Andreas Braun erreicht werden.