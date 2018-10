Villingen-Schwenningen (uwk). Die Freien Wähler in VS geben keine Wahlempfehlung zur Oberbürgermeisterwahl am Sonntag, 21. Oktober ab. "Nach wie vor werden wir Freien Wähler uns gemäß unseres Vereinsprinzips der freien Entscheidungsfindung auf keinen der Kandidaten gemeinsam festlegen. Dies können unsere Mitglieder – wie es ja zum Teil schon passiert – für sich persönlich gerne tun", heißt es in einer Mitteilung. Und weiter: "Jedoch sprechen wir uns ausdrücklich für das Recht zu wählen aus! Nur wer wählen geht, hat die Möglichkeit an zukunftsweisenden Richtungsentscheidungen aktiv teilzuhaben", appellieren die Freien Wähler an die Bürger von VS, am Sonntag ihre Stimme abzugeben.