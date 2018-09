Villingen-Schwenningen Wahl-Fauxpas: Cem Yazicis unfreiwilliger Lauschangriff

Villingen-Schwenningen. Bei denkbar klaren und harten Spielregeln ging am Donnerstagabend die offizielle Kandidatenvorstellung der Stadtverwaltung über die Bühne in der Turnhalle der Polizeihochschule.

Es war Oberbürgermeister Rupert Kubon persönlich, der in seiner Begrüßungsansprache betont hatte, dass an diesem Abend zwar nicht so viele Besucher gekommen seien – gestuhlt war für 1200 Personen, da waren nur rund 400. Aber jene, die da seien, hätten das Glück, "die" offizielle Bewerbervorstellung zu erleben. Deren großer Vorteil sei es, dass Sorge dafür getragen werde, dass diese Kandidatenvorstellung "absolut un­parteiisch" erfolge.

Und dann das: Nachdem der OB-Kandidat Cem Yazici hinter den Kulissen wegen einer "starken Erkältung" das Handtuch warf und kurz vor knapp seine Teilnahme absagte, entschuldigte OB Kubon den Bewerber offiziell am Mikrofon. Doch als er dann wenig später wieder bei Bürgermeister Detlev Bührer stand und sich beide im Flüsterton unterhielten, ist es passiert: Beide Verwaltungschefs waren davon ausgegangen, "dass der Wortwechsel nicht von den Mikrofonen erfasst und über den Livestream zu hören ist".