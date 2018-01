Villingen-Schwenningen Wagnerei-Träume jäh geplatzt

Die Folge: Die Pächter konnten nicht, wie eigentlich erforderlich, weiteres Personal beziehungsweise Spülhilfen einstellen, auch die Zahlungen an die vorhandenen Mitarbeiter mussten eingeschränkt werden. "Sie mussten mehr arbeiten und haben weniger Geld bekommen", sagt Pfeiffer. Da sei es eigentlich nachvollziehbar gewesen, dass die Mitarbeiter daraufhin gekündigt haben.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt war den Köchen klar, dass eine Weiterführung des Restaurants keinen Sinn mehr macht. "Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber zu zweit funktioniert ein Restaurant mit solch einem Anspruch nicht", erklärt von der Osten.

Ein hoher Qualitätsanspruch, den die Köche vor allem an sich selber und ihre Küche haben. Die Messlatte sehr hoch gelegt hatte bereits ihr Vorgänger Ramesh Adusumalli, der die Wagnerei zuvor 28 Jahre geführt und viele Geschäftsleute anlocken konnte.

Bereits vor der Schließung hätten sie feststellen müssen, wie schwierig es ist, gutes Personal zu bekommen. "Zuletzt haben wir daher selber gespült und bis zwei Uhr in der Küche gestanden", erzählt von der Osten. Ein Zustand, der für beide Familienväter längerfristig nicht machbar ist.

In den kommenden Tagen sollen wiederholt Gespräche mit der wbg stattfinden, in denen das weitere Prozedere geklärt wird. Die beiden Pächter haben einen Vertrag mit fünf Jahren Laufzeit. "Wenn wir zusammen mit der wbg einen Nachfolger finden, der alles übernimmt, dann kommen wir hoffentlich mit einem blauen Auge davon", schildert Pfeiffer den Idealfall. Andernfalls müsste das Inventar, das wie die Theke aufwendig hergerichtet wurde, einzeln verkauft werden. "Wir hoffen auf einen sauberen Abschluss", so Pfeiffer weiter, der aber keinen Hehl daraus macht, enttäuscht zu sein. "Es tut auf jeden Fall weh."

Und was sagt wbg-Geschäftsführer Rainer Müldner zu den Ereignissen rund um die Wagnerei? "Es ist sehr bedauerlich, wenn eine Existenzgründung nicht greift", meint er. Gründlich hatte die wbg im Frühjahr vergangenen Jahres nach einem adäquaten Nachfolger für Ramesh Adusumalli gesucht, das Konzept der ehemaligen Öschberghof-Köche sei am überzeugendsten gewesen.

In jüngsten Gesprächen in der vergangenen Woche hätte die Wohnungsbaugesellschaft ihre Unterstützung angeboten, wenn von der Osten und Pfeiffer doch weitermachen. Jetzt warte Müldner ab, wie die endgültige Entscheidung aussieht. Wenn es für beide nicht weitergehe, dann sei es sehr schade. Das Ziel hieße dann weiterhin für die wbg, mit der Wagnerei eine "sehr, sehr gute Lösung" für Schwenningen zu finden.