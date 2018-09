Villingen-Schwenningen "Wärmestube ist unverzichtbare Anlaufstelle"

Diese Menschen erhalten zu einem bezahlbaren Preis eine warme Mahlzeit. Ein weiterer Grund für die starke Zunahme der Besucher ist, einfach unter Menschen zu sein, heißt es in einer Pressemitteilung. Damit werde auch der Gefahr einer Vereinsamung gegengesteuert. Dazu komme, dass die Beratungsstelle ein Büro in der Wärmestube hat, um Betroffenen Hilfestellungen zu geben.

Die Finanzierung der Wärmestube stehe im Wesentlichen auf drei Säulen: Spenden, Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge. Natürlich engagiert sich auch die AWO in einem gewissen Umfang finanziell. Dankbar äußert sich die Vorsitzende Bärbel Wagner, dass die Wärmestube von Spendern mit erheblichen Beiträgen unterstützt wird. Ohne die großzügigen Spender würde das Angebot nicht existieren können. "Dem Vorstandsteam des Fördervereins Wärmestube ist es allerdings besonders wichtig, dass Zuschüsse der Stadt Villingen-Schwenningen und des Schwarzwald-Baar-Kreises auch in Zukunft gewährt werden und berechenbar bleiben", teilt Roth mit. Nach einem aufschlussreichen Gespräch sicherte der OB-Kandidat der Wärmestube seine Unterstützung zu. Jürgen Roth sei von dem Konzept der Wärmestube beeindruckt, insbesondere von dem Engagement aller Akteure, ob im Ehrenamt oder als Angestellte. Er sehe in der Wärmestube eine wichtige Einrichtung der Begegnung in Schwenningen für VS. "Diese Einrichtung funktionsfähig zu halten, ist mein erklärtes Ziel", betont Roth am Ende des Treffens mit dem Vorstand des Fördervereins Wärmestube.