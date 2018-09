Villingen-Schwenningen VS will Hochzeitstauben verbieten

Villingen-Schwenningen. "Lassen Sie das Symbol für Liebe, Treue & Glück fliegen", wirbt ein Anbieter von Hochzeitstauben im Internet. Ja, die strahlend-weißen Symboltiere, die derzeit auch in Villingen-Schwenningen als tierischer Clou bei Trauungen angesagt sind, kann man sogar übers Internet bestellen. Doch mit diesem Angebot sollen findige Geschäftsleute in Villingen-Schwenningen nicht mehr länger landen können, denn: Mit seinem Vorstoß, Hochzeitstauben in VS verbieten zu wollen, steht der Freie Wähler-Gemeinderat Bertold Ummenhofer nicht alleine da. "Ich finde ebenso, dass so etwas verboten gehört, wie Sie", bekannte sich am Mittwochabend auch Oberbürgermeister Rupert Kubon in einer Gemeinderatssitzung, auch er halte so etwas für eine Tierquälerei.