Villingen-Schwenningen VS-Straßen: "verkehrsicher, aber mangelhaft"

Ausführlich geht das zuständige Amt auf das städtische Straßennetz mit seinen 471 Kilometern ein, wozu auch 136 Kilometer Hauptverkehrsstraßen zählen. Dass der Zustand der Straßen nicht nur durch die Witterung, sondern als Versorgungstrassen auch durch unvermeidbare Aufgrabungen für Wasser-, Gas- oder Telekommunikationsleitungen beeinflusst wird, versteht sich von selbst.

"Das führt zu Nähten, welche nach wenigen Wintern vermehrt Instandsetzungsarbeiten erfordern", so die Verwaltung mit Blick auf den Flickenteppich, der sich den Verkehrsteilnehmern an mancher Stelle bietet. Die Koordinierungsstelle beim Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten soll zumindest versuchen, Arbeiten an oder unter den Straßen so zu planen, dass möglichst effizient aufgegraben wird.

Trotzdem ist man nun in Alarmbereitschaft: Der "Verfall unserer Straßen" nehme "mittlerweile dramatische Ausmaße an". In der Vergangenheit seien häufig oberflächige Erhaltungsmaßnahmen ohne langfristige Strategie durchgeführt worden oder notwendige Arbeiten zu lange herausgezögert worden, sagt die Verwaltung.