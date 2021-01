Villingen-Schwenningen VS-Sonderetikett für den Online-Ball

Ab Samstag, 16. Januar, sind die Getränkepakete beim Weinhaus Hess in Schwenningen und bei Wein Riegger in Villingen für 30 Euro je Tasche vorrätig.

Wie beim Kauf der Onlinetickets, so appellieren die Organisatoren an die fairen Narren und Online-Ballbesucher, auch diese gemeinsame Aktion aktiv zu unterstützen. Denn mit dem Erwerb des Getränkepakets werde nicht nur der lokale Einzelhandel, sondern auch die heimische Fasnet sowie die teilnehmenden Vereine unterstützt, so die Organisatoren.