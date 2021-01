Villingen-Schwenningen VS sehnt virtuellem Ball entgegen

"Ohne die Unterstützung von vielen bekannten und bisher unbekannten Fasnet-Größen aus Villingen und Schwenningen, wäre solch ein abwechslungsreiches Abendprogramm mit Sprechbeiträgen, Tänzen und Musikdarbietungen gar nicht möglich", verdeutlicht Isabel Kratt von der Hexenzunft. Wenn in knapp zwei Wochen die Premiere des virtuellen Fasnetballs beginnt, wird sie zusammen mit Olli Kienzler (Narrozunft) und Tobias Kratt (Hexenzunft) stellvertretend die Regisseure und Akteure auf der Bühne vertreten.

Das Trio wird live aus der Neuen Tonhalle das Fasnet Spezial moderieren. Doch bis dahin, war es ein langer und schwieriger Weg. Denn was die sieben organisierenden Vereine seit September geleistet haben und bis Anfang Februar unter den aktuell erschwerten Bedingungen noch leisten werden, ist enorm. Rund 160 Akteure vor und hinter der Kamera sind in dieses Projekt eingebunden. Alle Beiträge werden als Video-Einspieler zur Verfügung stehen. "Wir sind dankbar für eine sehr enge und kooperative Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Stellen beim Landratsamt und der Stadtverwaltung. Für den Ball wurde ein Hygiene-Konzept erstellt und die Akteure in der Neuen Tonhalle werden vor dem Betreten der Halle einen Corona-Schnelltest absolvieren", erklären Katja Hall, Tobias Kratt und Dennis Feuerstein von der Hexenzunft.

Passend dazu werden mit dem Oberbürgermeister Fasnet-Spezialitäten gekocht

Wer Late Night VS mit typisch, regionalen Fasnetspezialitäten genießen möchte, der kann seit kurzem unter www.latenight-vs.de die Einkaufsliste zum Mitkochen bei der VS-Gerüchteküche finden. Wie die beliebten Fasnetgerichte zubereitet werden, das wird ab 18.30 Uhr OB Jürgen Roth mit gebührendem Abstand und im Wechsel mit den Zunftmeistern der sieben beteiligten Vereine erklären. Gemeinsam möchten die Kochakteure ihre kulinarischen Kenntnisse zu Saure Läberle mit Brägele, Wurstsalat oder Knöpfle in de Brüh zum Besten geben. "Unser Kochauftritt wird nicht nur sehr lecker, sondern auch sehr unterhaltsam werden", verspricht der zweite Zunftmeister der Narros Alexander Brüderle als Verfasser der Rezepte.

Wenn die Kochakteure erfolgreich waren, dann wird das Ballgeschehen vom Studio-Herd in die Neue Tonhalle verlegt. Die Zuschauer dürfen sich frisch gestärkt auf ein gut dreieinhalbstündiges Fasnetprogramm aus der Doppelstadt freuen. Dami auch alle Akteure optisch und verständlich auf den jeweiligen Endgeräten ankommen, haben im Vorfeld Michael Reichenberger (Glonki-Gilde) und Dennis Zothner (Hexenzunft) unzählige Stunden an der Film- und Tonbearbeitung der Beiträge verbracht. Alle Dialoge, Szenen und Einstellungen werden für Late Night VS über ein Bildbearbeitungsprogramm zusammengefügt. "Das bedurfte im Vorfeld einer großen organisatorischen Leistung, bis alle Programmpunkte unter den geltenden Abstandsregeln im Kasten waren. Schließlich durften je Einstellung maximal zwei Personen gleichzeitig vor der Kamera stehen", verdeutlichen Daniela Sulzmann von den Fleck-Fleck und Alessandro Mennella von den Brigachblätzle.

Ein weiterer Höhepunkt, der für viel Spannung neben der Koch-Show sowie dem Ballprogramm sorgen wird, ist das interaktive Quiz. "Es haben sich schon viele Narren aus der ganzen Republik angemeldet. Noch sind Anmeldungen bis zum X. Februar möglich", sagen Michael Walther und Steve Kuschal von der Glonki-Gilde. Den Gewinnern winken exklusive Gewinne von den Vereinen, die es "so nicht zu kaufen gibt". Dazu zählen VIP-Plätze beim Hexenball, eine exklusive Führung in der Zehntscheuer, Tickets für die Stüble-Fasnet in der "Hoorige Katz" oder die Mitfahrt auf dem großen Glonki-Wagen.

Weitere Informationen: www.latenight-vs.de

Die beteiligten Vereine und ihre Ballregisseure:

Zuggesellschaft Villingen und Narrenzunft Schwenningen; Historische Narrozunft Villingen: Olli Kienzler Hexenzunft Villingen: Katja Hall, Dennis Feuerstein, Tobias Kratt, Glonki-Gilde Villingen: Michael Walther, Steve Kuschal, Michael Reichenberger, Bernd Armbruster Katzenmusik Villingen: Heidi Mayer, Andrea Irion Fleck-Fleck Villingen: Daniela Sulzmann Brigachblätzle Villingen: Alessandro Mennella Narrenzunft Schwenningen: Ully Hugger, Steffen Speck