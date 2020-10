Villingen-Schwenningen VS Music Contest geht lautstark in erste Vorrunde

Villingen-Schwenningen - Die ersten beiden Bands des VS Music Contest 2020 "Pinghost" aus Balingen und "Quick and Dörty" aus Köln und Düsseldorf traten am Freitag, 9. Oktober, im Kulturzentrum Klosterhof vor einem begeisterten, aber eher kleinen Publikum auf. Die Band "Mal angenommen" hatte ihre Teilnahme zuvor abgesagt.