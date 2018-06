Villingen-Schwenningen VS lädt zum Public Viewing ein

Viele Gastronomen bereiten sich bereits auf die Spiele vor. Neun Anträge auf die Ausrichtung von Public Viewings sind bislang beim Ordnungsamt der Doppelstadt eingegangen, lässt Pressesprecherin Oxana Brunner wissen.

In Villingen

In Villingen sind es laut Brunner das Baba Bistro in der Schelmengasse, das Zuma in der Färberstraße, das Gasthaus Ott in der Färberstraße und das Limba in der Schlösslegasse, die ihre Gäste mit der Möglichkeit zum gemeinschaftlichen Fußballschauen beglücken wollen. Außerdem lädt die Volksbank ihre Mitarbeiter am 27. Juni zum Public Viewing im Atrium beim Spiel Deutschland gegen Südkorea ein.