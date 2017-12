Villingen-Schwenningen. Mit einer neuen Aktion wartet die Gruppe "VS ist bunt" am Samstag, 23. Dezember, am Latschariplatz in der Villinger Fußgängerzone auf. Von 11 bis 16 Uhr gibt es eine heiße Gemüsesuppe und warme Getränke für alle Passanten. Wer kann, darf zugunsten des Boxrings Villingen-Schwenningen und dessen Projekt "Fight for your life" etwas in die Spendenkasse werfen.