Villingen-Schwenningen VS hat schon wieder die Wahl

Freie Wähler

Die Freien Wähler sind "weiterhin auf der Suche", so Fraktionssprecher Andreas Flöß, und sehen sich ebenfalls auf einem guten Weg, eine volle Liste präsentieren zu können. Die meisten kandidieren erneut. Den Wegfall von Erich Bißwurm, Ernst Reiser und Werner Ettwein aber gilt es für die Freien Wähler zu kompensieren – "und wenn man ehrlich ist, auch Wolfgang Berweck", so Flöß. Schließlich war auch er bei den letzten Wahlen noch mit von der Partie. Dominik Beha ist als Nachrücker für ihn ins Gremium gerutscht. Vorrang vor einer vollen Liste aber habe deren Qualität – "man will ja kein Kanonenfutter", bekräftigt Flöß und betont, dass das Team der Freien Wähler großen Wert auf einen guten Mix hinsichtlich der Berufe, Wohnorte und des Alters legt und auch viele Frauen auf der FW-Liste sehen möchte. Für eine weitere Runde als Fraktionsvorsitzender zeigt sich der 42-Jährige grundsätzlich bereit, stellt aber klar: "Das hängt letztlich auch vom Votum ab." Einige bekannte Namen der Liste der Freien Wähler sind indes schon durchgesickert – Andreas Flöß bestätigt auf Nachfrage Informationen des Schwarzwälder Boten, wonach beispielsweise die Eishockey-Legende Matthias Hoppe, der Medienprofessor Michael Hoyer, der Rechtsanwalt Michael Kratt und der Musiklehrer und Urheber des verjazzten Badnerliedes, Matthias Jakob sowie die Handwerker Dirk Gläschig oder Steffen Ettwein (Sohn des nicht mehr kandidierenden Stadtrats Werner Ettwein) ebenfalls für die Freien Wähler ins Rennen gehen.

SPD

Eine gravierende Erneuerung ähnlich der, vor der die Freien Wähler gerade stehen, hat die SPD bei den letzten Kommunalwahlen mit Bravours gemeistert. Obwohl seinerzeit bekannte Namen wie Renate Gravenstein oder Gerhard Gebauer wegbrachen, konnten die Sozialdemokraten ihre Plätze halten. Für 2019 kündigt der Ortsvereinsvorsitzende Nicola Schurr eine volle Liste an. "Wir haben eine attraktive Kandidatenauswahl", verspricht er. Alle aktiven Gemeinderäte werfen ihren Hut erneut in den Ring. Hinzu kommen neue Gesichter und manche davon sind recht jung – etwa das des ehemaligen Jugendgemeinderates Süleymann Karabacak. Eine große Hoffnung hegt Schurr zudem: Dass sich die Turbulenzen der Bundes-SPD nicht auf den Ortsverein niederschlagen.

Grüne

Im Aufwind sieht sich die Grünen-Fraktion. Deren Sprecher Joachim von Mirbach freut sich im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten auch über einen kreisweiten Mitgliederzuwachs von 147 Ende 2017 auf nun 172 Grüne im Kreis. Da passt es ins positive Bild, dass die grüne Liste für den Gemeinderat in VS dieses Mal entgegen der Wahl vor fünf Jahren voll sein werde. Außer Adelheid Zeitler stehen darauf die Namen aller amtierenden Gemeinderäte der Fraktion und zusätzlich einige neue Namen. Einer von ihnen soll der des ehemaligen Hoerco-Geschäftsführers und Wahlkampf-Managers von OB-Kandidat Jörg Röber sein: Rudolf Reim kandidiert nach Informationen unserer Zeitung für die Grünen. Bei der Nominierungsversammlung im Januar oder Februar werde man voraussichtlich sogar eine Reißverschlussliste bieten können – 20 Damen und 20 Herren im Wechsel, kündigt von Mirbach an. Einfach aber sei es nicht, potenzielle Gemeinderäte zu finden.

FDP

Dirk Caroli kann für die FDP auf Nachfrage unserer Zeitung Erfolge vermelden: "Die Liste ist quasi schon voll", einige Leute mehr als darauf Platz haben, hätten Interesse an einer Gemeinderatsarbeit für die Freidemokraten gezeigt. Caroli sieht das als Bestätigung einer guten Arbeit in der Fraktion, "wir haben endlich eine FDP-Fraktion im Gemeinderat, die auch was tut!" "Ich glaube, wir sind im Moment ganz gut präsent", freut sich auch Frank Bonath. Alle drei – Frank Bonath, Dirk Caroli und Marcel Klinge – treten wieder an. Auf welchem Listenplatz, das wird sich bei der Aufstellungsversammlung am Samstag, 19. Januar, entscheiden und vorher, stellt Bonath klar, wolle die Fraktion auch keine Namen an die Öffentlichkeit geben.

AfD

AfD-Gemeinderat Martin Rothweiler geht davon aus, künftig kein Einzelkämpfer im Gremium mehr zu sein. "Ich rechne damit, dass wir mit einer Fraktionsstärke von vier bis sechs Personen vertreten sein werden." Die Aufstellung für die eigene Liste werden in den kommenden Wochen stattfinden. "Wir hoffen darauf, die Liste füllen zu können", so Rothweiler. Der Andrang auf Ehrenämter aber sei der Erfahrung nach geringer, als der Andrang auf bezahlte Mandate im Parlament.