Villingen-Schwenningen VS-Feuerwehr: Abteilungschefs haben das Sagen

Villingen-Schwenningen (cos). Hört man sich in Feuerwehrkreisen um, ist klar: Die Basis ist reichlich ratlos und weiß selbst nicht so recht, wohin der Kurs nun führen wird und wer nun eigentlich zuständig ist. In den Augen der Stadtverwaltung aber ist die Lage klar: "Die Stellvertreter des Feuerwehrkommandanten sind immer die Abteilungskommandanten", aus Villingen ist das Ralf Hofmann, aus Schwenningen Andreas Ermel, aus Herzogenweiler David Lienhard. "Die Stelle des Feuerwehrkommandanten soll binnen der nächsten 14 Tage ausgeschrieben werden", erklärt Pressesprecherin Madlen Falke auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Die Stelle des stellvertretenden Leiters der Abteilung Feuerwehr hingegen sei eine reine Verwaltungsstelle "und hat mit der Stellvertretung des Feuerwehrkommandanten nichts zu tun". Auf diese Ausschreibung habe es mehrere Bewerbungen gegeben, das Auswahlverfahren laufe derzeit.