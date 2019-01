Villingen-Schwenningen VS-Festival: Sieben Namen zur Auswahl

Das Festival VS soll sich mit Konzerten der Musikrichtungen Pop, Hip Hop und Rock an eine junge Zielgruppe richten. Es soll erstmals an drei Abenden mit Auftritten von bekannten Top-Acts sowie lokalen Vorbands in der Neckarhalle in Schwenningen stattfinden. Ein Festivalabend würde dadurch bis zu fünf Acts umfassen und von 18 bis 1 Uhr dauern, wobei auch Kombi-Tickets für mehrere Tage angeboten werden sollen.

Das Festival soll sich als Veranstaltung für Jugendliche und junge Erwachsene in Villingen-Schwenningen und der gesamten Region verstehen.

Ausgeführt wird das Projekt vom Amt für Kultur (Abteilung Theater und Konzerte), vom Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport (Abteilung für Jugendarbeit, Sport und Integration), Holger Gaus (stellvertretend für das Jugendhaus Spektrum), Daniel Leguy-Madzar (stellvertretend für das Jugendkulturzentrum K3), Vertretern des Jungendgemeinderats sowie den Kultur- und Tagungsräume Villingen-Schwenningen (KTVS GmbH).