Villingen-Schwenningen VS feiert am Samstag seine besten Sportler

Am Abend steigt ab 20 Uhr die Sportparty in der Neuen Tonhalle in Villingen. Gekürt werden die Gewinner in den vier Kategorien Sportlerin, Sportler, Masters und Mannschaft des Jahres. Die Nominierten müssen dazu mindestens 14 Jahre alt sein und in der Aktivenklasse an den Start gehen. Die Sieger wurden durch einen ausgeklügelten Wahlmodus ermittelt: Eine Fachjury, die Mitgliedsvereine des Sportverbandes und die Öffentlichkeit waren daran beteiligt. Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Von Sportlern für Sportler" und wird durch ein unterhaltsames Rahmenprogramm sowie eine Aftershow-Party abgerundet.