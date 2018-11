Villingen-Schwenningen Vorwürfe gegen Planer: Kreisverkehr erneut rissig

Nachdem bereits im November 2017 Risse in der Asphaltdecke am Kreisverkehr Kirchdorfer Straße/Straßburger Straße/Schaffhauser Straße aufgetreten waren und noch vor dem Winter ausgebessert wurden, gab es jüngst erneute Schäden. Die bei einer Begehung Ende August festgestellten Risse in der Fahrbahndecke sind für Stadtrat Bernd Lohmiller Anlass genug, um die Verantwortlichen in die Pflicht zu nehmen. Seinem Ärger über die Qualität der Planung machte er in der Sitzung des Technischen Ausschusses am Dienstagabend Luft.

Wer ist schuld?

Schuld an der Rissbildung ist laut schriftlicher Erklärung der verantwortlichen Planer, dem Tuttlinger Ingenieurbüro Breinlinger, die halbseitige Bauweise. Diese bedinge einen Einbau der Trag- und Binderschicht in Teilabschnitten. "An den Übergängen entstehen Nähte, dabei muss immer mit verspätet auftretenden Schadensbildern gerechnet werden", heißt es in der Stellungnahme. Lohmiller kann und will diese Erklärung nicht akzeptieren. "Uns hat vorher niemand verraten, dass es bei dieser Einbauweise zu Rissbildungen kommen kann." Hätte man das gewusst, hätte man sich politisch für eine kurzzeitige Vollsperrung eingesetzt, betonte Lohmiller. Insbesondere die Behauptung, eine Vollsperrung sei "politisch nicht durchsetzbar" gewesen, echauffiert den SPD-Stadtrat. "Es war in der Planung ja überhaupt nicht ersichtlich, dass es notwendig gewesen wäre, um Folgeschäden zu vermeiden."