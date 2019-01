Schwarzwald-Baar-Heuberg. Die IHK startet ihr diesjähriges Veranstaltungsprogramm des Bereichs "Recht und Steuern" am 30. Januar um 18 Uhr mit einem Vortrag zum Thema Arbeitsrecht. Rechtsanwalt Jörg-Marcus Leisle wird interessierte IHK-Mitgliedsunternehmen im IHK-Gebäude in VS-Villingen über aktuelle Entwicklungen im Arbeitsrecht aufklären und natürlich auch Fragen der Besucher beantworten. Interessierte können sich unter www.ihk-sbh.de kostenfrei anmelden. Weitere Informationen erteilt Pia Bachleitner, Telefon 07721/92 21 40, Fax: 07721/ 92 29 14 0, beziehungsweise per E-Mail: bachleitner@vs.ihk.de