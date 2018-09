VS-Villingen. Sybille Hoffmann aus Pfullendorf wird am Freitag, 7. September, 19.30 Uhr, im Münsterzen­trum, Kanzleigasse 30, in Villingen über das Leben und Wirken der Heiligen Teresa von Avila sprechen. Dazu laden das Katholische Männerwerk (KMW) und der Aktionskreis Familie VS ein. Sibylle Hoffmann hat sich als Schriftstellerin für die Erstellung von Schriften über die Heilige Teresa engagiert.