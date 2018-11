VS-Pfaffenweiler. Die Landfrauen bieten an diesem Donnerstag einen Vortrag über die Rauhnächte. Referentin ist Fachwirtin Irene Schneider aus Dauchingen. Sie gibt praktische Übungen über Riten, Bräuche und das Räuchern. Außerdem geht es um Rituale und alte Weisheiten sowie über die zwölf heiligen Nächte zwischen Heiligabend und Dreikönig. Treffpunkt ist um 19.30 Uhr in der Schulaula in Pfaffenweiler. Gäste sind willkommen. Anmeldungen unter Telefon 07721/43 59.