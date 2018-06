Villingen-Schwenningen Vortrag über Arbeit für Ärzte ohne Grenzen

VS-Villingen. Den Vortrag präsentieren das Bildungszentrum Villingen und die Evangelische Erwachsenenbildung in ihrer Reihe Lebenswege. Aktiver Einsatz für Menschen in Not kann in der Phase nach dem bezahlten Berufsleben nochmals neue Perspektiven eröffnen. Seit 2015 ist Gudrun Adams in weltweiten Einsätzen mit "Ärzte ohne Grenzen" unterwegs. Seit wenigen Wochen ist sie aus ihrem Einsatz aus Jemen zurück. Sie berichtet von ihren Erfahrungen bei diesem letzten Einsatz und von den Erlebnissen in Afghanistan und Haiti. In verschiedenen Projekten ist sie für Kooperation, Ausbildung und Supervision des medizinischen Personals verantwortlich. "Ärzte ohne Grenzen" leistet seit mehr als 40 Jahren medizinische Nothilfe in Kriegs- und Krisengebieten und nach Naturkatastrophen. Die internationale Organisation hilft schnell, effizient, unbürokratisch – ohne nach Herkunft, Religion oder politischer Überzeugung der betroffenen Menschen zu fragen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.aerzte-ohne-grenzen.de oder bei der Evangelischen Erwachsenenbildung unter Telefon 07721/84 51 71.