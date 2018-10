VS-Schwenningen. Woran im Bereich der Produkt- und Prozessgestaltung geforscht wird ist das Thema der Veranstaltung des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) an der Hochschule Furtwangen, am Montag, 29. Oktober, um 16 Uhr, im Hörsaal E1.05. Es wird Einblicke in zwei Forschungsprojekte der Initiative "Connected Health in Medical Mountains" geben. Anschließend werden zwei Studenten ihre Abschlussarbeiten vorstellen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist online unter www.vdi.de notwendig.