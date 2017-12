VS-Villingen. Der Vorspielnachmittag der Bläserjugend der Stadtharmonie Villingen ist am Sonntag, 17. Dezember, 14.30 Uhr, im Gemeindesaal St. Fidelis, Romäusring 20, in Villingen. Es ist für alle schön zu sehen und zu hören: Die junge Garde der Stadtharmonie zeigt, was sie kann. Über das Jahr wird gelehrt und gelernt, geübt und geprobt. Vom Musikkindergarten bis zur Jugendkapelle, von allen Instrumenten der Blasmusik bis zum Vororchester – es ist einiges geboten. Eingeladen sind zuerst alle Angehörigen. Natürlich sind Gäste willkommen – die Jugendlichen und die Kinder freuen sich über ihren Applaus. Bei Kaffee und Kuchen können alle einen schönen Nachmittag verbringen und vielleicht dem Nikolaus begegnen.