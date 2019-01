Villingen-Schwenningen Vorsitzender im Amt bestätigt

Anschließend erlebten die sehr interessierten Teilnehmer einen Fachvortrag zum Thema "Gesund bauen und wohnen" durch Referent Thomas Hör sowie danach eine Werksbesichtigung durch den Leiter des Sto Forums, Jürgen Waishar. Er brachte den Anwesenden die Bereiche Servicefabrik, Hochregallager, Forschung und Entwicklung sowie die Sto Infofabrik näher.

Es folgte dann ein gemeinsames Mittagessen. Im zweiten Teil dieser Gesellenversammlung wurden die turnusmäßigen Wahlen absolviert. Innungsgeschäftsführer Kurt Scherfer erläuterte in diesem Zusammenhang die Aufgaben des Gesellen- und Gesellenprüfungsausschusses. Bei den nachfolgenden Wahlen wurde Oliver Vana aus Hüfingen, beschäftigt bei Ralf Albert in Hüfingen-Hausen vor Wald ebenso in seinem Amt bestätigt wie sein Stellvertreter Eugen Hoffmann aus Bräunlingen, beschäftigt bei Dietmar Gemeinder in Donaueschingen. Neu in das Amt des Schriftführers wurde Simon Kaltenbach aus Triberg, beschäftigt bei Stuckateurbetrieb Kaiser GmbH in Triberg, gewählt.

Als Stellvertreter wurden gewählt: Michael Gasljevic aus Furtwangen, beschäftigt bei Stuckateurbetrieb Franz Sauter, Furtwangen, Maik Schlipf aus Brigachtal, beschäftigt bei Stuckateurbetrieb Alexander Reischl in Dauchingen sowie Jonas Kern aus Schönwald, beschäftigt bei Stuckateurbetrieb Kaiser GmbH in Triberg.