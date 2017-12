Villingen-Schwenningen Vorfreude mit Weihnachtsliedern geweckt

Der Vorstand des MGV Frohsinn nutzte die vorweihnachtliche Feier, um sein Programm für das kommende Jahr zu präsentieren. Zum Jahresanfang von Bedeutung ist der Beginn der Proben, die ab 8. Januar, 20 Uhr, wieder wöchentlich im Sängerheim stattfinden. Mitte Januar folgt das gemeinsame Singen mit dem schwäbischen Albverein. Im März findet in Villingendorf der Chorverbandstag statt. Die Mitwirkung an der Aktion saubere Landschaft und die Maiwanderung gehören genauso zu den Traditionsterminen wie der Sängerausflug, der 2018 nach Esslingen führt. Noch im ersten Halbjahr gestaltet der gemischte Chor musikalische Nachmittage im Franziskusheim und im Haus der Betreuung und Pflege am Deutenberg. Am 13. Oktober findet im Sängerheim das Weinfest statt.