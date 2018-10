Villingen-Schwenningen Vorfreude auf den Saisonstart

Vergnügen und Spaß an der Bewegung im Schnee und in der sportlichen Gemeinschaft stehen im Vordergrund. Das für alle offene Angebot einer Familienfreizeit ist ideal auch für Mütter oder Väter, welche allein mit ihren Kindern verreisen möchten und froh sind über eine Gruppe für den Nachwuchs sowie zwangloses Miteinander der Eltern, heißt es in der Vereinmitteilung.

Das betreute Skifahren für die Kinder wird leistungsgerecht in Kleingruppen angeboten. Je nach Können und Vorkenntnissen werden die Kinder und Jugendlichen in Skigruppen mit ein bis zwei Skibetreuern eingeteilt. Die Zielgruppe sind sechs bis 14-jährige Kinder, welche bereits ausreichende Erfahrungen auf den Ski gesammelt haben und selbstständig Schwünge setzten können. Kinder und Jugendliche werden ab zehn Jahren auch ohne Eltern, soweit es die Mitfahrgelegenheiten im Vereinsbus zulassen, mitgenommen. Nach dem Skifahren runden gemeinsame Unternehmungen wie Fackelwanderung, Fußballspiel, Tischtennis oder Klettern an der Kletterwand das Tagesprogramm ab. Untergebracht sind die Teilnehmer in einem günstigen Familiengästehaus im hinteren Pitztal. Anreise ins Pitztal ist am Samstag, 27. Oktober, Ski gefahren wird von Sonntag, 28. Oktober, bis Mittwoch, 31. Oktober. Anmeldungen sind erbeten bis Mittwoch, 10. Oktober, per E-Mail an ski@ssc-schwenningen.de.