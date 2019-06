Villingen-Schwenningen Vorerst Stillstand auf der KFC-Baustelle

Der KFC wird in der Doppelstadt im Gewerbegebiet beim Schwarzwald-Baar-Center entstehen: auf der Fläche am Kreisverkehr gegenüber der Haisch-Tankstelle - und damit in direkter Nachbarschaft zum Mitbewerber Burger King. 78 Parkplätze sind für die Filiale laut der Pläne vorgesehen. Dazu kommt der Autoschalter "Drive Thru".