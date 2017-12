Villingen-Schwenningen. Der Mittwochs-Wochenmarkt in Villingen (Münsterplatz) und in Schwenningen (In der Muslen) geht in die gewohnte Winterpause. Der letzte Mittwochsmarkt findet am 20. Dezember statt. Die frischen und regionalen Produkte können zwischen Ende Dezember und März dann nur auf dem Samstags-Wochenmarkt von 6.30 bis 12.45 Uhr erworben werden. Der erste Mittwochsmarkt 2018 ist am 28. März.