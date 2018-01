Villingen-Schwenningen Vorbereitung auf den Ruhestand

Für den Ruhestand gibt es kaum Vorbereitungsangebote. Dabei kann das Leben nach dem Berufsleben ungeahnte Perspektiven und Entfaltungsmöglichkeiten bieten.

Zeit nicht dem Zufall überlassen

Das Seminar "Couch oder Cabrio?" richtet sich an Menschen, die das Leben nach dem Berufsleben oder nach der Familienzeit nicht dem Zufall überlassen wollen. Die sich fragen: Was möchte ich noch tun in meinem Leben? Wohin sollen meine Energien fließen? Welche Herzenswünsche möchte ich mir noch erfüllen? Vor allem aber: Wofür möchte ich mich engagieren? Was möchte ich mit anderen bewegen?