VS-Marbach (ewk). Seit 1997 feiert Pfarrerin Bettina von Kienle mit den Gemeinden in Baden an verschiedenen Orten den Frauensonntag. Dieser hat sich im Laufe der Jahre vom badischen Kind zum EKD-weiten Projekt entwickelt. Zur Vorbereitung sind Frauen jeden Alters am Donnerstag, 4. Oktober, 19.30 Uhr, in den Matthäussaal, Am Talacker 9/1 in Marbach eingeladen. Der Gottesdienst selbst wird am Sonntag, 14. Oktober, 10 Uhr, in der Versöhnungskirche stattfinden.