Schwarzwald-Baar-Kreis. Wer daran interessiert ist, ein Pflegekind bei sich aufzunehmen, kann sich jetzt beim Landratsamt Schwarzwald-Baar informieren. Am Donnerstag, 14. Februar bietet der Pflegekinderdienst des Jugendamtes Schwarzwald-Baar um 14.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus in der Schulstraße 5 in Donaueschingen eine Infoveranstaltung an. Dabei wird Irmtraud Kromer über Themen wie zum Beispiel "Wie können Sie sich engagieren?", "Welche verschiedenen Betreuungsformen gibt es?", "Was erwartet Sie mit einem Pflegekind?" und "Welche Voraussetzungen sollten mitgebracht werden?" informieren. Weitere Informationen dazu gibt es bei Irmtraud Kromer, Telefon: 07721/913-7733, E-Mail: I.Kromer@LRASBK.de.