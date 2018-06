Villingen-Schwenningen Vor Telefonbetrügern ist niemand sicher

Egal ob falscher Polizist, Enkeltrick oder falsche Gewinnversprechen: Die Fälle von Telefonbetrügern häufen sich derzeit wieder. "Die Kriminalität sucht sich immer seine Wege, sie passt sich an – und die Fälle häufen sich wieder, weil die Betrüger erfolgreich damit sind", erklärt Bernhard Weißhaar. Der Polizeioberkommissar von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Villingen macht in diesem Zusammenhang vor allem auf eines aufmerksam: "Die Masche ist oftmals klug und beprobt, wir sind alle dafür anfällig."

Opfer

Vor allem ältere Menschen geraten häufig in das Visier der gewieften Betrüger. "Oftmals wird im Telefonbuch speziell nach älteren Namen gesucht – die haben in vielen Fällen eine große Familie und sind gut erreichbar", erklärt Weißhaar. Pro Jahr erfasst die Polizei rund 60 Fälle im Präsidiumsbereich Tuttlingen – Tendenz steigend. Die Dunkelziffer dürfte aber deutlich höher liegen, "weil es bei dieser variablen Betrugsmasche unendlich viele Versuche gibt, die der Polizei nicht gemeldet werden", so der Polizeioberkommissar. Das betrügerische Phänomen wird bei der Polizei seit 2010 verstärkt wahrgenommen.