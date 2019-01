Villingen-Schwenningen Vor der Abreise gibt’s noch Döner

VS-Schwenningen. Die junge Costa Ricanerin Melissa Amhrein hat in Schwenningen ein Zuhause auf Zeit gefunden. Seit September studiert sie am hiesigen Campus der Hochschule Furtwangen (HFU) International Business Management, zuvor hatte sie bereits das Sommersemester in Furtwangen verbracht. Wir begleiten die 20-Jährige während ihres Aufenthalts in der Neckarstadt. So langsam naht der Abschied: Mitte Februar kehrt Melissa in ihre Heimat zurück. Die Weihnachtsferien hat sie noch dafür genutzt, Europa zu erkunden.