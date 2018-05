Villingen-Schwenningen Vor dem Turnier in Russland sucht VS den Weltmeister

Villingen-Schwenningen. Die Fußballrunde 2017/2018 neigt sich so langsam dem Ende zu. Auf- und Abstieg in der Bundesliga sind entschieden, es steht noch das Endspiel für den DFB-Pokal vor der Türe.

Und dann gibt es noch das wichtigste Ereignis der schönsten Nebensache der Welt, das bereits jetzt seine Schatten vorauswirft: die Fußballweltmeisterschaft. Vom 14. Juni bis 15. Juli stehen sich in Russland die Teams aus 32 Nationen gegenüber – und Deutschland ist dabei. Dieses Mal sogar als Titelverteidiger.

Aber vorher wollen auch die jungen Fußballspieler in Villingen-Schwenningen noch ihr Können unter Beweis stellen. Gleich zweimal wird das Streetsoccerfeld dafür aufgestellt. So findet am Samstag, 2. Juni, auf dem Gelände des Autohauses Südstern in Villingen das erste Turnier statt. Nur eine Woche später, am 9. Juni, wird das zweite Turnier in Schwenningen ausgetragen. Hier wird am Nachmittag auf dem Muslenplatz um Titel und tolle Preise gekämpft.