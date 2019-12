Villingen-Schwenningen Vor 100 Jahren großes Hochwasser

Neugart war 1919 Modelleur bei der Kunsttöpferei Huber & Röthe, als er noch während der Weihnachtstage am Brennofen die Feuerung übernommen hatte. Und er sah die Gefahr, dass das Wasser hinterm Haus im ansonsten harmlosen Gewerbekanal auch zu seinem Ofen hin stieg und stieg: "Mir stand der Angstschweiß auf der Stirn, denn das Wasser bewegte sich auf das tiefer liegende Standloch und der Muffelofen mit Töpferwaren stand in heißer Glut. Unvorstellbar, wenn das Wasser in das Feuer flösse."

Doch reichte es knapp, dass der "Seegerkegel" bei höchstem Hitzegrad nicht erreicht war und man die Feuerung zumauern konnte. Jene Nacht habe er nie vergessen, schrieb Neugart 1961. Tagsüber floss unendlich viel Wasser auch über die Obere Straße in die Stadt, prallte an Buttas Eck ab und nahm bei Buchbinder Weißer am Marktplatz einen Haufen gespaltenes Holz mit, bildete einen Strudel und lief samt hunderten Holzscheiten in die Bicken und die Niedere Straße. Gegenüber schien sich eine Gruppe an dem Spektakel zu amüsieren, mit dabei der Nosche-Edwin, Wirt des damaligen Cafés. Er ahnte nicht, dass in denselben Minuten sein eigener Keller absoff und Wein für mehrere hundert Mark ausgelaufen war. Und auch Vorräte im Keller der Blume-Post nahmen Schaden. Stark bedroht war auch die Südstadt: Der Flutkanal der Brigach reichte nur bis zur Herrenmühle, wodurch es zu einem Rückstau kam, verstärkt durch die Wassermassen des Warenbachs und des Steppach. Vom Warenberg aus habe sich ein "schaurig-schönes" Bild geboten.

Das ganze Brigachtal glich einem riesigen See. In Pfaffenweiler war die Dorfstraße überschwemmt und stark aufgerissen. So fragte man auf all die Schäden dann doch noch nach einer bedingten Schuld. Die sah man wohl darin, dass die Stellfalle beim Pulverwehr nicht rechtzeitig gezogen worden sei.

Doch die Verwaltung bestritt dies, und wehrte sich auch gegen den Vorwurf von Gemeinderat und Bürgerausschuss, dass zu viel auf die lange Bank geschoben worden sei, um höherer Gewalt begegnen zu können. Renovierungen am Wehr und Korrekturen der Brigach, so Neugart, seien jedoch noch bis 1961 in letzter Konsequenz gar weitere 40 Jahre lang nicht erfolgt.