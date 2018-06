Villingen-Schwenningen Von Wind und Feuer an Pfingsten

VS-Villingen. Gemeinsam gingen 22 Kinder und fünf Erwachsene in der evangelischen Petruskirche im Haslach der Frage auf den Grund, ob eine Kirche überhaupt ­Geburtstag feiern kann, da das Haus doch gar nicht geboren worden ist.

Der Ort für diese Veranstaltung der vier evangelischen Innenstadtpfarreien konnte passender nicht sein – hatte die Petruskirche doch gerade an Pfingstsonntag 40-jähriges Bestehen gefeiert. Die Kinder erfuhren, dass an Pfingsten vor knapp 2000 Jahren die erste christliche Gemeinde entstand und damit die Kirche als Gemeinschaft der Christen "geboren" wurde.

In der biblischen Erzählung kommt der Anstoß dazu durch die Wirkung des Heiligen Geistes, der für die Jünger als Wind und Feuerflammen erlebt wurde. So ging es am ersten Tag auch um diese beiden Elemente: Da wurden Windlichter mit Feuerflammen gestaltet und mittags Würstchen über Feuer gegrillt und Windräder gebastelt.