Villingen-Schwenningen Von Torten bis Yoga

Rückblick und Ausblick standen im Mittelpunkt der Ausführungen der Vorsitzenden Ulrike Obergfell und Schriftführerin Martina Müller. Das abwechslungsreiche Vereinsleben bot nicht nur Adventsfeier oder Fastnachtstreiben, sondern auch eine Klangschalenmeditation, der Besuch bei der Feldner Mühle und eine Nachtwächterführung in Hüfingen. Erstmals brachte man sich ins Kinderferienprogramm mit ein, und gleich sehr erfolgreich. Denn welches Kind wollte sich bei herrlichem Sommerwetter schon entgehen lassen, wie das Eis vom Bauernhof hergestellt wird. Wandeln auf den Spuren der Kelten zum Magdalenenberg war das Thema der Mondscheinwanderung.

Das Veranstaltungsangebot wurde von den 87 Landfrauen immer sehr zahlreich angenommen. Auch das Programm für 2019 ist nicht weniger vielfältig. Die Landfrauen beteiligen sich am traditionellen Weihnachtsbasar der Nachsorgeklinik. Am 25. Januar wird Carla Dorer zum Thema "Wickel, Auflagen und Co." Tipps geben. Landfrauen sind jetzt schon gespannt, wie die Diplompädagogin Simone Engesser im März einen Abend zum Thema Lach-Yoga gestaltet. In der Tannheimer Schulküche zeigt Max Kreutter am 5. April, wie Torten kunstvoll verziert werden. Am 4. Juni, 20 Uhr, steht Alexander Wirich im Rathaussaal zum Thema Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung Rede und Antwort.

Etwas schlucken mussten die Landfrauen, als ihnen die Vorsitzende Ulrike Obergfell eröffnete, dass der Jahresbeitrag auf Weisung des Landfrauenverbandes von 15 auf 25 Euro angehoben wird. Doch nicht die ganze Summe fließt in die Verbandskasse. Statt bisher 1,50 Euro bleiben in Zukunft 3,50 Euro pro Mitglied in der eigenen Vereinskasse.