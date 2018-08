Villingen-Schwenningen Von Solaranlage bis zu Feldwegen

Bei der Ortsbegehung, an der auch einige Ortschaftsräte teilnahmen, gab es viele Gesprächsthemen. Ein Punkt war, dass die untere Denkmalschutzbehörde bei der alten Schule hemmend wirke und dass jetzt die ebenfalls denkmalgeschützte Aussegnungskapelle renoviert werden müsse, teilt Röber mit. Der gelungene Ausbau des Kindergartens und des Altwegs zeigten aber auch, dass Obereschach und die Stadtverwaltung VS gut zusammenarbeiten können, informiert er weiter. "Die Beziehung zwischen den Ortschaften und der Stadt ist für mich ein Geben und Nehmen. Ich werde mich als OB dafür einsetzen, die in vielen Bereichen gute Zusammenarbeit zu stärken und den Ortschaften mit Rat und Tat zur Seite zu stehen", erklärt der OB-Kandidat.

Im Bürgergespräch im Sportheim habe Röber viel Lob für die Förderung des Kunstrasenplatzes bekommen. Weitere Themen waren das aktive Vereinsleben in Obereschach und die künftige Sportförderung. Ebenso zur Sprache kam das Thema ­Gema in Verbindung mit Unterhaltungsmusik bei Vereinsfesten.

Röber erkundigte sich auch nach dem Diskussionsstand zur geplanten Solaranlage und bestärkte die anwesenden Ortschaftsräte und Bürger darin, dieses Thema offen zu diskutieren. Ein weiterer wichtiger Punkt waren die Anforderungen der älter werdenden Bevölkerung an die Infrastruktur und die Angebote in Obereschach. Hier war es ihm wichtig, auf das im Rahmen des Stadtentwicklungsprozesses geplante Projekt mit den Ortschaften zu verweisen. Beim Thema Straßen und Feldwege sieht Röber Handlungsbedarf. Er lehnte an dieser Stelle Schnellschüsse und Flickenschusterei allerdings ab, und erklärte nachdrücklich langfristige und stabile Lösungen anzustreben. Auch vor dem Hintergrund des landwirtschaftlichen Verkehrs sei dies wichtig.