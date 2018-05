Villingen-Schwenningen Von schwäbischer Comedy bis zum Museumsfest

Dieter Scheu erläuterte in Vertretung der erkrankten Kassenverwalterin Stefanie Brüderle die Entwicklung der Finanzen im Jahr 2017. Unter dem Strich steht ein Jahresüberschuss. Die Versammlung lobte die Kassenverwalterin für ihre Arbeit.

Dieter Scheu informierte über die Tätigkeit des Vorstandsgremiums, die Veranstaltungen im Jahr 2017 und die Zusammenkünfte mit den Vertretern des Gesamtvereins. Die Veranstaltungen fanden unterschiedliche Resonanzen. Besonders gut besucht war der Mundartobed im Theater am Turm mit Michael Schonhardt und der Gesangsgruppe Los Ämol. Auch die monatlichen Stammtische werden recht gut angenommen, ebenso wie die Beteiligung am Museumsfest und am Kinderferienprogramm. Rolf Effinger dankte dem gesamten Vorstand für seine Tätigkeit.

Ausblick aufs Jahr