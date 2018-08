Villingen-Schwenningen Von Schumann bis zu Reger-Pop

Ein historischer Blick zurück wurde das liebesleidende "Mille regretz" von Josquin Deprez, der von Luther verehrt wurde und seine Musik kirchenmusikalisch perfekt geeignet fand. Ein Sprung vorwärts, rhythmisch vorwärtsdrängend: der Oldie "Moonlight Bay" von 1912, der Erinnerungen an Bing Crosby und Glenn Miller weckte. Gib mir ein Lächeln wurde dynamisch gesteigert bei "The sunshine of your smile" gefordert, und in den Barbershop ging es mit "I want to harmonize".