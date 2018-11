Villingen-Schwenningen Von Nachtigallen

VS-Villingen. Ein Benefizkonzert zugunsten des Fördervereins Palliativzentrum Villingen-Schwenningen wird am Samstag, 10. November, 19 Uhr, in der Johanneskirche in Villingen, Gerberstraße 11, veranstaltet. Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden zugunsten des Fördervereins gebeten.