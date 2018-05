VS-Villingen. Eine Traditionsreihe in der evangelischen Paulusgemeinde Villingen wird mit der zwölften Auflage fortgesetzt: Ein Bildervortrag auf Großbildleinwand. Diesmal heißt es am Freitag, 8. Juni, im Gemeindesaal "Rund um Island – Insel auch der Mythen, Elfen und Trolle" Beginn ist um 19.30 Uhr. Die Referentin, Karin Henrich-Zitzmann, wird durch das unbewohnte Hochland und die zerfurchten Fjordflanken führen, eine spektakuläre Landschaft mit Gletschern, Wasserfällen, Vulkanen und Geysiren zeigen und referieren über Geschichte, Politik und Gesellschaft. Im Anschluss an die Veranstaltung lädt die Referentin zu einem kleinen Imbiss, zum Gespräch und Gedankenaustausch ein.