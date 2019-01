Villingen-Schwenningen Von Mirbach wittert "CDU first"

Villingen-Schwenningen (cos). Bei der Amtseinführung des "CDU-Oberbürgermeisters Jürgen Roth" durfte der CDU-Landtagsabgeordnete Karl Rombach sein Grußwort vor Martina Braun halten. "Rombach hat hier in der Stadt keinerlei Funktion, aber C kommt offenbar vor G für ›Die Grünen‹", so von Mirbach. Etlichen Besuchern des Neujahrsempfangs sei das aufgefallen. Von Mirbach befürchtet offenbar in der künftigen Stadtpolitik die Haltung "CDU first" und prophezeit in seiner Nachricht an die Presse: "So macht man sich keine Freunde." Überrascht von dieser Interpretation zeigte sich Roth selbst. Im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten betonte er am Montagabend, er habe keinerlei Einfluss auf die Grußwortliste genommen und wisse nicht, warum man hier nicht die alphabetische Reihenfolge nach dem Namen eingehalten habe. Er habe sich schlichtweg gefreut über das sehr herzliche Grußwort von Martina Braun, so Roth.