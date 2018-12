Villingen-Schwenningen Von Kinderliedern bis zu Weihnachtshits

Während der Männerchor sich mit altem deutschen Liedgut – "Singen ist Leben", "Die Rose" – und der Kinderchor mit herzerfrischenden Kinderweihnachtslieder – "In der Weihnachtsbäckerei" – in die Herzen der Zuhörer sangen, widmeten sich die "Voice Boys" und "Just for Femmes" Songs von Elton John, Louis Armstrong, Coldplay oder Elvis Presley.