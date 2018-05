Villingen-Schwenningen Von Gerhard Gebauer über Helmut Kohl bis zu Fritz Ewald

Im Gebiet Mangin, in dem die Stadt ihre Verwaltung zentralisieren möchte, werden zwei Straßen- und ein Platzname gesucht. Als Namensgeber für die Straßen werden hierbei der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl sowie der französische Ex-Präsident Francois Mitterand vorgeschlagen. Zur Debatte standen zudem vier weitere deutsch-französische Persönlichkeiten – die Namen wurden jedoch durch ihre Schreibweise als Straßennamen für nicht tauglich angesehen.

Für den Platz auf dem ­Mangin-Areal kommt derweil der "Vater" von Villingen-Schwenningen, der ehemalige Oberbürgermeister Gerhard Gebauer, als Namensgeber ins Spiel. Denkbar wären außerdem "Europaplatz" oder – nach dem deutschen Schriftsteller – der "Remarque-Platz" oder "Platz der Demokratie".

Lyautey

Für das Lyautey werden drei neue Straßennamen gesucht. Angedacht sind hierbei Edith Stein (Philosophin), Simone Veil (Politikerin) sowie – an Anlehnung an das angrenzende und legendäre Plattenlabel MPS – der Jazz-Komponist Oscar Peterson. Der Macher von VS swingt, Fritz Ewald, kam ebenfalls in die engere Auswahl – jedoch gebe es keinen Bezug zum MPS-Studio.

Richthofenstraße

Auch hier soll – aufgrund der Benennung nach einer Kaserne und damit den Bezug zum Krieg – eine Umbenennung der Richthofenstraße stattfinden. Die Stadtverwaltung schlägt hierbei Willy Brandt vor, dem vierten Bundeskanzler des Bundesrepublik.