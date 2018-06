Villingen-Schwenningen Von feinsinnig Ironischem bis zur harten Wirklichkeit

Robert Menasse spannt in seinem neuen Roman "Die Hauptstadt" einen weiten Bogen zwischen den Zeiten, den Nationen, dem Unausweichlichen und der Ironie des Schicksals, zwischen kleinlicher Bürokratie und großen Gefühlen. Im Zentrum eine Beamtin in der Generaldirektion Kultur der Europäischen Kommission, die vor einer schwierigen Aufgabe steht: Sie soll das Image der Kommission aufpolieren. Aber wie?

Nava Ebrahimi (Österreichischer Buchpreis "Debut") erinnert sich in "Sechzehn Wörter" an ihre Heimat Iran: Monas Freund Ramin überredet seine Fernbeziehung zu einem Abschiedstrip in die von einem Erdbeben komplett zerstörte Stadt Bam, bevor diese endgültig zurück nach Köln fliegt. Die Fahrt wird für Mona zu einer Konfrontation mit ihrer eigenen Identität und ihrer Herkunft, über die so vieles im Ungewissen ist.

Last not least mit Viet Thanh Nguyen nach Südostasien: Im April 1975 wird eine Gruppe südvietnamesischer Offiziere unter dramatischen Bedingungen aus Saigon in die USA geflogen. Darunter ein als Adjutant getarnter kommunistischer Spion. "Der Sympathisant" – ein literarischer Polit-Thriller über den Vietnamkrieg und seine Folgen, eine meisterhafte Aufarbeitung über die Missverständnisse zwischen Kapitalismus und Kommunismus, ein schillerndes Werk über das Scheitern von Idealen. ie Diskussion in Härings Kulturcafé über die ausgewählten Bücher, an der sich auch Besucher beteiligen dürfen, beginnt am Freitag, 8. Juni um 20 Uhr. Karten gibt es für fünf Euro an der Abendkasse.